GRABADO el 11-09-2025

Delincuentes intentan secuestrar a joven al no conseguir la clave de su celular

En el distrito limeño de La Victoria, dos jóvenes fueron víctimas de un asalto a mano armada. Al no conseguir la contraseña del celular robado, los delincuentes intentaron secuestrar a uno de ellos, sin embargo, lo liberaron una cuadra más adelante del lugar del crimen.



Delincuentes intentan secuestrar a joven al no conseguir la clave de su celular

11 de Setiembre

