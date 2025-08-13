GRABADO el 13-08-2025

200 años : Embajada de Estados Unidos y Diario El Peruano lanzan concurso

EnVivo: Participa del concurso por los 200 años de relaciones bilaterales de Estados Unidos y el Diario El Peruano. Conversamos con Vanessa Whittington, vocera de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, quien nos da más detalles.
embajada estadosunidos diarioelperuano andinacanalonline

Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline

Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
Twitter https://twitter.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

¿Cómo realizar una compra y pagar después?.

Iquitos conmemora el 13 aniversario del río Amazonas certificado como Maravilla Natural del mundo.

Iquitos conmemora el 13 aniversario del río Amazonas certificado como Maravilla Natural del mundo.

Andina en Regiones: intervienen a dos topógrafos colombianos en isla Santa Rosa.

Las 5 del día: casi lista interconexión entre líneas 1 y 2 en Gamarra.

"Compra ahora y paga después", la nueva forma de pago digital.

200 años : Embajada de Estados Unidos y Diario El Peruano lanzan concurso.

Desde Tacna, Bicentenario del Diario El Peruano.

Agua potable: la ruta del agua hasta nuestros hogares.

Línea 2 del Metro de Lima: ¿cómo se viene habilitando y cuándo estaría listo el nuevo tramo?.

MIDIS entrega "Desayuno en mi cole".

Ley del olvido oncológico evitará discriminación a quienes vencieron el cáncer.

Ministra Leslie Urteaga resaltó presencia de programas sociales del Estado peruano en isla Chinería.

Indonesia apuesta por exportaciones de cacao, café y frutas peruanas.

Así se prepara el Desayuno en mi cole en 200 escuelas de Lima y Callao.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Agencia de Noticias Andina

video

¿Cómo realizar una compra y pagar después?

video

Iquitos conmemora el 13 aniversario del río Amazonas certificado como Maravilla Natural del mundo

video

Iquitos conmemora el 13 aniversario del río Amazonas certificado como Maravilla Natural del mundo

video

Andina en Regiones: intervienen a dos topógrafos colombianos en isla Santa Rosa

video

Las 5 del día: casi lista interconexión entre líneas 1 y 2 en Gamarra

video

"Compra ahora y paga después", la nueva forma de pago digital

video

200 años : Embajada de Estados Unidos y Diario El Peruano lanzan concurso

video

Desde Tacna, Bicentenario del Diario El Peruano

video

Agua potable: la ruta del agua hasta nuestros hogares

video

Línea 2 del Metro de Lima: ¿cómo se viene habilitando y cuándo estaría listo el nuevo tramo?

video

MIDIS entrega "Desayuno en mi cole"

video

Ley del olvido oncológico evitará discriminación a quienes vencieron el cáncer

video

Ministra Leslie Urteaga resaltó presencia de programas sociales del Estado peruano en isla Chinería

video

Indonesia apuesta por exportaciones de cacao, café y frutas peruanas

video

Así se prepara el Desayuno en mi cole en 200 escuelas de Lima y Callao

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 14 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo