GRABADO el 13-10-2025

¿Por qué el cáncer de vejiga afecta más a los hombres y a los fumadores? ROTATIVARPP SEGMENTO

En La Rotativa del Aire, el Dr. Elmer Huerta, asesor médico de RPP, explica los nuevos hallazgos científicos que revelan por qué el cáncer de vejiga afecta con mayor frecuencia a hombres y fumadores. Además, detalla los avances en diagnóstico genético y en las técnicas de detección precoz que podrían revolucionar la prevención del cáncer.

Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Escritoras

Día de la Escritoras

Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

Fiesta patronal de la Virgen de Fátima en Santa María de Nieva

Fiesta patronal de la Virgen de Fátima en Santa María de Nieva

Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca

Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 13 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

