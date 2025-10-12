GRABADO el 13-10-2025

¿Por qué el cáncer de vejiga afecta más a los hombres y a los fumadores? ROTATIVARPP SEGMENTO

En La Rotativa del Aire, el Dr. Elmer Huerta, asesor médico de RPP, explica los nuevos hallazgos científicos que revelan por qué el cáncer de vejiga afecta con mayor frecuencia a hombres y fumadores. Además, detalla los avances en diagnóstico genético y en las técnicas de detección precoz que podrían revolucionar la prevención del cáncer.



Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.

