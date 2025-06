GRABADO el 31-05-2025

Este sábado 31 de mayo de 2025, el presidente de EstadosUnidos, DonaldTrump, anunció un incremento del 25 al 50 en los aranceles al acero importado. La medida fue comunicada desde una planta de US Steel en Pensilvania y busca reforzar la industria nacional. El mandatario también respaldó la compra de US Steel por parte de la empresa japonesa Nippon Steel.



En el ámbito educativo, Alemania ofreció crear un campus de exilio para la Universidad de Harvard, luego de que la administración Trump impusiera restricciones al ingreso de estudiantes internacionales. Más de 570 alemanes estudian actualmente en esa institución. Francia, por su parte, ya comenzó a recibir académicos estadounidenses bajo programas de apoyo.



En Medio Oriente, Israel instó a Hamás a aceptar la propuesta de tregua impulsada por EstadosUnidos o enfrentará represalias. Según el ministro de Defensa israelí, el objetivo es liberar a los rehenes y eliminar a la organización. Trump declaró desde la Casa Blanca que las partes están cerca de un acuerdo.



El presidente ucraniano VolodímirZelenski acusó a Rusia de sabotear las próximas negociaciones de paz al no entregar el documento con sus condiciones. Moscú propuso una nueva reunión para el lunes en Estambul, pero exige concesiones que Kiev considera inaceptables.



En México, el país se prepara para una elección judicial sin precedentes en la que, por primera vez, los ciudadanos elegirán a sus jueces y magistrados por voto popular. Una de las candidatas más polémicas es SilviaDelgado, exabogada de Joaquín "Chapo" Guzmán, quien busca ser jueza penal en Chihuahua. Su postulación ha sido duramente criticada por organizaciones civiles.



