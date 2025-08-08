GRABADO el 08-08-2025

Alcalde de Yungayo: "No hay mucha presencia del Estado en nuestras fronteras"

En diálogo con Exitosa, el alcalde de la provincia de Yungayo, Fernando Coya Valdivia, señaló que no hay presencia del Estado peruano en las fronteras de Puno y criticó la falta de proyectos en su jurisdicción.

Noticias del Perú y actualidad, política.

