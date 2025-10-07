TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, martes 7 de octubre del 2025
EnVivo Entérate de lo último del acontecer nacional e internacional en NoticiasTarde.
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
Desde TVPerú Noticias
"A toda máquina" por TVPerú Noticias EN VIVO de hoy martes 7 de octubre del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, martes 7 de octubre del 2025.
Cae Pollito Amarillito: exmilitar ofrecía a menores por redes y las explotaba en Lima.
Caminos del Inca: culminan revisiones técnicas antes del inicio del rally más importante del país.
Cae en Lima el Pequeño J, joven narco buscado por triple asesinato en Argentina.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, martes 7 de octubre del 2025.
PNP detiene a presuntos extorsionadores de Los Injertos del Rímac.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 7 de octubre del 2025.
Declaran Patrimonio Cultural ejemplar de Cien años de soledad con anotaciones de Vargas Llosa.
PNP captura a extranjero que enterraba droga para no ser descubierto en Ate.
¿Brillo solar en Lima Metropolitana? Esto dice el Senamhi.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, martes 7 de octubre del 2025.
¡Tránsito restablecido! ATU confirma retorno total del transporte público en Lima y Callao.
Tacna: vecinos y serenos capturan a sujeto que agredió e intentó robar a joven censista.
PNP detiene a alias Pelé y Kevin, presuntos extorsionadores de Los Injertos del Rímac.
Además hoy día 07 de Octubre en el calendario del Perú.
