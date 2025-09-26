GRABADO el 26-09-2025

General Marco Conde asegura cooperación continua con Paraguay en búsqueda de El Monstruo

La reciente captura de Erick Moreno Hernández, conocido como El Monstruo y hasta hace pocos días el criminal más buscado del Perú, ha generado polémica sobre la cooperación entre las autoridades peruanas y paraguayas.



En su primer encuentro con los policías peruanos encargados de su búsqueda, Moreno Hernández dejó claro que su detención fue resultado del trabajo de la Policía Nacional Paraguaya, restando mérito a la participación peruana. Aquí hay una situación importante. La investigación la ha hecho la policía paraguaya, ellos me han arrestado, no la policía peruana, afirmó.



COORDINACIÓN CONTINUA



No obstante, el general Marco Conde, jefe de la Dirincri, explicó que sí hubo coordinación continua con Paraguay. Hemos proporcionado información documental formal y mantenido reuniones de cooperación internacional, señaló, recordando operativos anteriores, como el de marzo, cuando las coordenadas de la casa donde se ocultaba Moreno Hernández fueron enviadas desde Lima a Paraguay tras la captura de su colaboradora Grace Bados Neyra.



Durante los intentos posteriores de captura, dos policías peruanos viajaron a Paraguay para colaborar directamente con la División de Crimen Organizado. Aunque inicialmente no tuvieron éxito y se reportó que debían regresar al país, se les encontró el 21 de abril en una camioneta de alta gama, acompañados de agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, realizando labores de seguimiento, según informó el periodista Iván Leguizamón de ABC TV Paraguay.



Fuentes de la PNP aseguraron que este procedimiento estaba autorizado y que el cambio de personal se realizó para permitir seguimientos más largos sin perder la pista del criminal. La coordinación con las autoridades paraguayas enfrentaba limitaciones: los agentes locales cumplían turnos de ocho horas, lo que sumado a operativos estériles generó sospechas sobre posibles filtraciones de información.

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 26 DE SETIEMBRE DEL 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 26 DE SETIEMBRE DEL 2025.

PNP confirma que José Miguel Castro se suicidó en su vivienda de Miraflores.

Luis Vargas sobre captura de "El Monstruo": "Es quizás la más importante de la última década".

Juan Fretes: Extradición de El Monstruo podría durar entre 40 y 90 días hábiles.

Surquillo: retienen a pareja dentro de carro para robarles pertenencias y contraseñas.

Gerente de Seguridad de Chorrillos denuncia amenazas tras desalojo en playa Pescadores.

Ministerio de Cultura y ATU lanzan campaña contra la discriminación en el Metropolitano.

Exproductor de Maju Mantilla denuncia a Gustavo Salcedo de agresión: Lo he reconocido.

Peritos contradicen a la PNP: muerte de José Miguel Castro no sería suicidio.

Peritos contradicen a la PNP: muerte de José Miguel Castro no sería suicidio.

Agentes paraguayos hablaron en guaraní para evitar filtraciones durante captura del 'Monstruo'.

General Marco Conde asegura cooperación continua con Paraguay en búsqueda de El Monstruo.

Cayó "El Monstruo": ¿Quién cobrará el millón de soles ofrecido por su paradero?.

Sicarios atacan a dos obreros en el Rímac: alcalde exige estado de emergencia ante ola criminal.

Además hoy día 27 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.