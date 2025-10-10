GRABADO el 10-10-2025

¡LO ÚLTIMO! ¿Quiénes serán los nuevos ministros del gabinete Jerí? HLR

Tras la vacancia de Dina Boluarte, el nuevo presidente de la República, José Jerí tomará juramento a los nuevos ministros de Estado. Los nuevos parlamentarios asumirán las carteras correspondientes en un momento crucial para el país.

¡EXCLUSIVO! SUSEL PAREDES se LANZA a la ALCALDÍA de LIMA HLR.

Petro se burla de la caída de Boluarte: "La traición se la pagaron con traición" LR.

¡LO ÚLTIMO! ¿Quiénes serán los nuevos ministros del gabinete Jerí? HLR.

CURWEN EN LA REPÚBLICA VACANCIA DE DINA BOLUARTE Y NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

¡ESCÁNDALO! ¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la caída de Boluarte? HLR.

DINA BOLUARTE: José Jerí nuevo presidente tras aprobarse vacancia EnVivoLR.

¡INÉDITO! José Jerí llegó a Palacio en su primer día como presidente de la República HLR.

Así reaccionó María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz 2025 LR.

Así informó el mundo la vacancia de Dina Boluarte LR.

PREMIO NOBEL de LA PAZ 2025 para MARIA CORINA MACHADO: "¡Estoy en shock!" LR.

SHEINBAUM: Castillo debe ser liberado y tener juicio "justo" tras VACANCIA de BOLUARTE HardNews.

Así juramentó JOSE JERÍ como PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HardNews.

PRESIDENTE de OSIPTEL denuncia represalias por bloquear líneas vinculadas a EXTORSIÓN shorts.

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.

MANIFESTANTES fuera del CONGRESO esperan la VACANCIA de DINA BOLUARTE shorts.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Huevo

Día Mundial del Huevo

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Nacional del Cuy

Día Nacional del Cuy

