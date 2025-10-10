GRABADO el 10-10-2025

¡LO ÚLTIMO! ¿Quiénes serán los nuevos ministros del gabinete Jerí? HLR

Tras la vacancia de Dina Boluarte, el nuevo presidente de la República, José Jerí tomará juramento a los nuevos ministros de Estado. Los nuevos parlamentarios asumirán las carteras correspondientes en un momento crucial para el país.



Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

