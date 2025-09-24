GRABADO el 24-09-2025

EN VIVO PESAJE OFICIAL FFC 96 

EN VIVO PESAJE OFICIAL FFC 96 

Cuto Guadalupe "El tri campeonato será mi mejor regalo de cumpleaños".

EN VIVO PESAJE OFICIAL FFC 96 .

El 'Zorro' Aguirre, 'Zlatan' Fernández y el 'Cholo' Prado.

Analizaremos junto a Rinaldo Cruzado y Paolo Hurtado la campaña de Perú en las eliminatorias.

El Puma Carranza y su opinión sobre la fecha doble final de eliminatorias.

Henry Quinteros "Jugamos la eliminatoria para que se muestren más chicos".

Henry Quinteros "Jugamos la eliminatoria para que se muestren más chicos".

Sport Food: El Negro Galván a su estilo habla de todo.

SOCCA WORLD CUP.

SOCCA WORLD CUP - PERU VS CANADA.

SOCCA WORLD CUP - PERU VS CANADA.

SOCCA WORLD CUP - PERU VS ARGENTINA.

SOCCA WORLD CUP - PERU VS USA.

SOCCA WORLD CUP - PERU VS ECUADOR.

EN VIVO PESAJE OFICIAL FFC 92.

Además hoy día 26 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de Creación y Semana Turística de Huaytará (Huancavelica)

Aniversario de Creación y Semana Turística de Huaytará (Huancavelica)

Día Mundial de la Anticoncepción

Día Mundial de la Anticoncepción

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes

Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Nacimiento del médico Honorio Delgado

Nacimiento del médico Honorio Delgado

