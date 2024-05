Panorama accedió en exclusiva a un documento fiscal que revela que uno de los relojes Rolex que usó la presidenta de la República, Dina Boluarte, fue comprado en Estados Unidos por Wilfredo Oscorima Loja, hijo del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez.



Según el registro, Oscorima Loja realizó la compra de un exclusivo reloj Rolex modelo 126284RBR el pasado 07 de septiembre del 2023, a través de la tienda virtual Jomashop, con sede en Brooklyn, valorizado en 26 mil 215 dólares, cuyo paso se hizo por transferencia bancaria.



Tras realizar la compra, pidió que el reloj sea trasladado al lujoso hotel Aloft, ubicado cerca al aeropuerto de Miami, hasta donde llegó Fritz Hinostroza Oscorima, sobrino del gobernador de Ayacucho, quien, al parecer, era el encargado de traer el Rolex al Perú.



RÓLEX NO HABRÍA SIDO DECLARADO



La Unidad de Investigación de Panorama buscó alguna declaración de un reloj Rolex en los registros de Aduanas de Fritz Hinostroza, pero esta no existe. Si el sobrino de Wilfredo Oscorima no declaró el lujoso Rolex, habría cometido el delito de contrabando, que está penado con cárcel.

