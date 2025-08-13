GRABADO el 13-08-2025

250 PERUANOS PRESOS en centros MIGRATORIOS DE EE.UU. Gestión

El director de comunidadesperuanas en el exterior, PedroBravo, informó sobre la situación del periodistaperuano RicardoQuintana, quien inicialmente estuvo detenido en el centro migratorio alligatorAlcatraz y luego fue trasladado al penal de ElPaso, en Texas. Sostuvo que este traslado sería un indicio de que, en los próximos días, podría ser deportado de EstadosUnidos.

Agregó que también están velando por la seguridad de otros 250 peruanos que se encuentran detenidos en diversos centrosderetención en Estados Unidos, tras haber migrado de manera irregular.

Desde Diario Gestión

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de los Zurdos

Día Internacional de los Zurdos

Día Mundial de la Caligrafía

Día Mundial de la Caligrafía

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

