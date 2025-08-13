Juez dicta cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra El Comercio
Expresidente MartínVizcarra afronta este miércoles 13 de agosto un nuevo pedido de prisión preventiva en su contra. El pedido será evaluado esta vez por el juez Jorge Chávez Tamariz. Previamente, la decisión de otro magistrado, quien rechazó el pedido fiscal, fue anulada por una sala de apelaciones.
Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.
Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf
Sitio web: http://elcomercio.pe
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio
elcomercio noticiasperu mundo internacionales
decisión clave prisión preventiva
Martín Vizcarra casos judiciales
Vizcarra Lomas de Ilo
Hospital de Moquegua Vizcarra
prisión preventiva expresidente
Vizcarra ante juez Chávez
audiencia Vizcarra 13 agosto
Fiscalía contra Vizcarra
defensa de Vizcarra Moquegua
corrupción en gobierno Vizcarra
acusaciones contra expresidente
Poder Judicial Perú Vizcarra
Vizcarra decisiones judiciales
investigación casos Vizcarra
juez Jorge Chávez decisión
podcast Tenemos Que Hablar
noticias sobre Vizcarra
audiencia judicial Vizcarra
procesos legales expresidente
próxima audiencia Vizcarra
Desde EL COMERCIO
Juez dicta cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra El Comercio.
¿Qué implica la entrega de 26 narcos del CJNG y Los Chapitos a EE.UU.? El Comercio.
Guido Bellido responde a preguntas básicas de leyes y política El Comercio.
Funeral de Miguel Uribe Turbay: Así fue el DISCURSO de DESPEDIDA de su papá y su esposa EN VIVO.
MELCOCHITA 'INMORTAL' A LAS CRÍTICAS El Comercio.
México: Imágenes de las lluvias históricas que golpean varios estados El Comercio.
Juicio a Vizcarra en vivo: PJ evalúa pedido de prisión preventiva por caso Moquegua El Comercio.
¿GÉNESIS TAPIA AL CONGRESO? UNOMÁS ENVIVO.
López Aliaga quitará Medalla de Lima a Petro tras disputa por isla Santa Rosa El Comercio.
Patricia Benavides se reincorporó al Ministerio Público Mirada de Fondo.
¿Por qué la soberanía peruana en Santa Rosa no está en discusión? El Comercio.
Juicio a Vizcarra: PJ define hoy si dará prisión preventiva por caso Moquegua TQH EN VIVO.
¿Cuántos peruanos podrán votar en el 2026? ABCelectoral El Comercio.
Funeral de Miguel Uribe Turbay: rinden homenaje a político colombiano EN VIVO.
Lima entre las más peligrosas según Trump / Colombia provoca a Perú TQH EN VIVO.
Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.
EL COMERCIO
Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.