GRABADO el 11-09-2025

¡PATAZ SIN CONTROL ! Militares heridos tras enfrentamiento con banda criminal

Reportan militares heridos tras enfrentamiento contra banda criminal que ocupa la mina Francés, en Pataz, La Libertad. loúltimo noticiasperu pnp pnpperu mineríailegal mineria crimen pataz

Si quieres estar más informado, visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe

Desde Diario Expreso

Esdras Medina exige salida de Segundo Acho y denuncia uso político de EsSalud.

Carlos Zeballos pide destitución inmediata del presidente de EsSalud por mala gestión.

Diego Bazán rechaza la Ley Mordaza contra periodistas en el Congreso.

¡PATAZ SIN CONTROL ! Militares heridos tras enfrentamiento con banda criminal .

¡ TOMAN SAN MARCOS! Universidad suspende examen de ADMISIÓN .

EL FIN DEL CASO CÓCTELES Y LA INTROMISIÓN DE LA CORTE IDH INVITADO: GUSTAVO GUTIÉRREZ TICSE.

¡Vergonzoso! Delincuentes extranjeros hieren con arma blanca a policías..

JNJ RECOMIENDA SUSPENDER POR 6 MESES A DELIA ESPINOZA INVITADO: CHRISTIAN SALAS.

Perú avanza en energías limpias Entrevista.

TERROR en NEPAL: Queman parlamento, edificios públicos y casas de políticos .

BRUCE ANUNCIA SU CANDIDATURA A ALCALDÍA DE LIMA Y APOYA TRENES DE PORKY INVITADO: CARLOS BRUCE.

José Cueto cuestiona capacidad de Delia Espinoza para dirigir el Ministerio Público .

Roberto Chiabra critica designación de Acho Mego como presidente de EsSalud.

Alex Paredes advierte llevar a presidente de EsSalud con policías al Congreso.

Ernesto Bustamante rechaza compra de sueros de emergencia por stock disponible y alto sobrecosto.

Además hoy día 11 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Expreso

video

Esdras Medina exige salida de Segundo Acho y denuncia uso político de EsSalud

video

Carlos Zeballos pide destitución inmediata del presidente de EsSalud por mala gestión

video

Diego Bazán rechaza la Ley Mordaza contra periodistas en el Congreso

video

¡PATAZ SIN CONTROL ! Militares heridos tras enfrentamiento con banda criminal

video

¡ TOMAN SAN MARCOS! Universidad suspende examen de ADMISIÓN

video

EL FIN DEL CASO CÓCTELES Y LA INTROMISIÓN DE LA CORTE IDH INVITADO: GUSTAVO GUTIÉRREZ TICSE

video

¡Vergonzoso! Delincuentes extranjeros hieren con arma blanca a policías.

video

JNJ RECOMIENDA SUSPENDER POR 6 MESES A DELIA ESPINOZA INVITADO: CHRISTIAN SALAS

video

Perú avanza en energías limpias Entrevista

video

TERROR en NEPAL: Queman parlamento, edificios públicos y casas de políticos

video

BRUCE ANUNCIA SU CANDIDATURA A ALCALDÍA DE LIMA Y APOYA TRENES DE PORKY INVITADO: CARLOS BRUCE

video

José Cueto cuestiona capacidad de Delia Espinoza para dirigir el Ministerio Público

video

Roberto Chiabra critica designación de Acho Mego como presidente de EsSalud

video

Alex Paredes advierte llevar a presidente de EsSalud con policías al Congreso

video

Ernesto Bustamante rechaza compra de sueros de emergencia por stock disponible y alto sobrecosto

Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana de la Cocina Peruana

Semana de la Cocina Peruana

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Día del Contador Público

Día del Contador Público

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Fallecimiento del capitán Alipio Ponce Vásquez

Fallecimiento del capitán Alipio Ponce Vásquez

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 11 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.51
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo