GRABADO el 11-08-2025

Celebraciones por el Bicentenario de Junín

EnVivo: ¡Así son las celebraciones por el Bicentenario de la creación de Junín!, conozcamos esta actividades y porqué el valor de su historia, sus provincias y su gente. Nos acompaña Julio Abanto Llaque, director de la Dirección Regional de Comercio y Turismo de Junín.



