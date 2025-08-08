GRABADO el 08-08-2025

Romy Chang sobre la reprogramación de la audiencia de prisión preventiva contra Martín Vizcarra

El juez Jorge Chávez Támariz dio plazo hasta el miércoles 13 para que tanto la Fiscalía como la defensa legal del expresidente Martín Vizcarra revisen hasta esa fecha los nuevos elementos de convicción presentados. Analizamos el caso con la penalista Romy Chang.

