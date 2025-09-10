GRABADO el 10-09-2025

ÚLTIMAHORA: POLONIA y la OTAN RESPONDEN a ATAQUES con DRONES RUSOS LR

Polonia y sus aliados denunciaron este miércoles 10 de septiembre como una "provocación sin precedentes" la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco, que obligó a movilizar las defensas antiaéreas de la OTAN. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 han sido varios los drones y misiles disparados por Moscú que entraron en el espacio aéreo de países miembros de la OTAN. Pero es la primera vez que un país de la Alianza transatlántica los derriba. Las autoridades de Polonia, país miembro de la UE y la OTAN y apoyo clave de Ucrania, dijeron haber identificado en su espacio aéreo más de diez "objetos hostiles", la madrugada de este 10 de septiembre.

