Alessia Rovegno deslumbró en París como invitada de Karl Lagerfeld América Espectáculos (HOY)
Fran Drescher recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (HOY)
¡BELLÍSIMAS!
Las hermanas Rovegno, Alessia y Arianna, deslumbraron en París como invitadas de Karl Lagerfeld durante la Semana de la Moda. Además, asistieron a la exclusiva fiesta de Paris Hilton.
AméricaEspectáculos, Rebeca Escribens, RebecaEscribens, Valeria Piazza, ValeriaPiazza, Jazmín Pinedo, JazminPinedo, Noticias espectáculos Perú
Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.
Mira en VIVO todos los programas de Espectáculos https://bit.ly/vivoamericatvgo
Mira completo América Espectáculos https://bit.ly/aeatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo
SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias
ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25
Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias
Síguenos en:
FACEBOOK América TV: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América TV: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América TV: http://bit.ly/tkamericatv
X América TV: http://bit.ly/twamericatv
Capítulos:
00:00 Las hermanas Rovegno, Alessia y Arianna, deslumbraron en París
00:50 Alessia y Arianna asistieron a la exclusiva fiesta de Paris Hilton
Acerca de América Espectáculos:
Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.
Conducido por Rebeca Escribens
Acerca de América Televisión:
América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.
JuntémonosMás
Desde América Noticias
AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.
DOMINGO AL DÍA La captura de la red de "El Monstruo" shorts.
DOMINGO AL DÍA La caída de "El Mosntruo" en Paraguay shorts.
Primera procesión del Señor de los Milagros será este sábado Edición Mediodía Noticias Perú.
Surco inicia recuperación de áreas públicas ocupadas Edición Mediodía Noticias Perú.
Congreso apela pensión vitalicia para Pedro Castillo Primera Edición Noticias Perú.
Accidente entre bus y combi congestiona av. Túpac Amaru Edición Mediodía Noticias Perú.
EDICIÓN MEDIODÍA Juan Manuel Cavero es el nuevo ministro de Justicia shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Hugo García e Isabella Ladera disfrutan de Puerto Rico shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Hija de Tongo triunfó en España shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Alessia y Ariana Rovegno se lucen en París shorts.
Fran Drescher recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood América Espectáculos (HOY).
Expareja de Said Palao arremetió contra Macarena Vélez América Espectáculos (HOY).
Alessia Rovegno deslumbró en París como invitada de Karl Lagerfeld América Espectáculos (HOY).
EN VIVO CUARTO PODER EN DIRECTO - 05/10/2025 América Noticias.
Además hoy día 05 de Octubre en el calendario del Perú.
América Noticias
Todos los videos desde América Noticias en Youtube.