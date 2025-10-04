GRABADO el 04-10-2025

CORTE SUPREMA autoriza a TRUMP eliminar el TPS de miles de venezolanos Gestión

La Corte Suprema de Estados Unidos volvió a autorizar al gobierno de Donald Trump a revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a unos 350.000 venezolanos contra la deportación.



El alto tribunal, de mayoría conservadora, reafirmó su decisión de mayo y suspendió una orden del tribunal federal de California que impedía retirar la protección. La medida afecta a migrantes venezolanos que recibieron el TPS bajo la administración de Joe Biden, debido a la crisis política y económica en Venezuela.



La decisión contó con la oposición de los tres magistrados progresistas, quienes criticaron el impacto humanitario del fallo. El gobierno de Trump sostiene que el TPS ha sido abusado como herramienta política y busca reforzar su política de inmigración restrictiva, enfocada en frenar la invasión de extranjeros ilegales.



Este fallo reaviva el debate sobre el futuro de miles de familias venezolanas que podrían enfrentar deportaciones si no se restablece el amparo o se aprueba una nueva medida migratoria.



