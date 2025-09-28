GRABADO el 28-09-2025

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 28/09/25

Desde Exitosa Noticias

La Victoria: Comerciantes proyectan aumentar sus ventas en un 60 por la primavera.

Trujillo: Así se vive la magia del Corso Primaveral.

Plaza San Martín luce con normalidad tras marcha de la generación Z y transportistas.

Sangre en plena fiesta: Paramonga vive el dolor de la violencia.

Norte Chico: Extorsión, sicariato y narcotráfico acechan a la población.

Huancavelica: Sistema de agua en abandono.

Transportistas emplazan al gobierno regional de Junín: 20 días para ordenar el sector.

Huancayo: Pobladores exigen culminar obra JU 103.

Huancayo: Madre pide justicia y verdad por su hijo.

Huancayo: Promotor musical pierde la vida.

LIGA 1 EN VIVO FECHA 11 - CIENCIANO VS ALIANZA LIMA.

Junín: Más de 1800 colegios en riesgo.

Lambayeque: Hallan en Chiclayo a ciudadano colombiano extraviado.

Vecinos de Chiclayo reclaman por colapso de desagües.

Además hoy día 28 de Setiembre en el calendario del Perú.

