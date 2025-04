GRABADO el 06-04-2025

IRÁN lanza advertencia directa a ESTADOS UNIDOS e ISRAEL LR

La Guardia Revolucionaria de IRÁN afirmó estar lista para cualquier guerra y no ceder ante amenazas de ESTADOS UNIDOS e ISRAEL. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, insistió en que solo negociarán desde una posición de igualdad, rechazando presiones o intimidaciones. Mientras tanto, altos líderes del régimen advierten que un ataque podría forzar a Irán a avanzar en el desarrollo de ARMAS NUCLEARES como medida de defensa.



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



