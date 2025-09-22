GRABADO el 22-09-2025

Juan Maguiña, arquitecto: Transporte ferroviario en Lima, Tren Bioceánico y Megared Subcontinental

Expreso, últimas noticias del Perú y el mundo

Suscríbete a nuestro canal: https://www.youtube.com/expresotv1501

Visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe/

Síguenos en redes sociales y canales de difusión:

Facebook: https://www.facebook.com/diario.expreso

Instagram: https://www.instagram.com/diarioexpreso/

X: https://x.com/ExpresoPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/diarioexpreso?langes

Telegram: https://t.me/NoticiasExpresoExtra

WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029Va0l5LHD8SDxaY4I1Z1O

Desde Diario Expreso

¡RETROCEDIÓ! TOMÁS GÁLVEZ ANUNCIA QUE NO REMOVERÁ A DOMINGO PÉREZ INVITADO: LUIS FRANCIA.

Antonio Montenegro, gerente de Activos Mineros, en Expreso: Minería ilegal deja cuenta muy alta.

¡TERROR en BANGKOK ! calle se hunde y abre un socavón de 50 metros .

Roque Benavides y los retos para combatir informalidad en minería peruana Exclusiva de Expreso.

Gianni Hanawa, de Cirion, en diálogo con Expreso: La nube está transformando la minería.

Avance Expreso Gianni Hanawa cuenta cómo la nube y la IA transforman la minería.

Avance Expreso Roque Benavides habla sobre su legado, retos y visión para minería peruana.

SUSANA VILLARÁN ADMITE HABER RECIBIDO DINERO DE ODEBRECHT Y OAS INVITADO: JULIO RODRÍGUEZ.

Jimena Sologuren, presidenta de Perumin 37: "Tramitología debe ser eficiente".

¡TOMÁS GÁLVEZ ES EL NUEVO FISCAL DE LA NACIÓN INTERINO! INVITADO: PEDRO CHÁVARRY.

Juan Maguiña, arquitecto: Transporte ferroviario en Lima, Tren Bioceánico y Megared Subcontinental.

Jaime Honores: El Gobierno Digital tiene como objetivo acercar el Estado al ciudadano.

21 DE SEPTIEMBRE: DÍA DE LAS FLORES AMARILLAS.

LA IZQUIERDA FARSANTE Y DELIA ESPINOZA ENLOQUECIÓ EDDIE FLEISCHMAN Y DOMINGO GARCÍA BELAUNDE.

DELIA ESPINOZA ES SUSPENDIDA 6 MESES POR LA JNJ INVITADO: LUIS MIGUEL CAYA.

Además hoy día 25 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Expreso

video

¡RETROCEDIÓ! TOMÁS GÁLVEZ ANUNCIA QUE NO REMOVERÁ A DOMINGO PÉREZ INVITADO: LUIS FRANCIA

video

Antonio Montenegro, gerente de Activos Mineros, en Expreso: Minería ilegal deja cuenta muy alta

video

¡TERROR en BANGKOK ! calle se hunde y abre un socavón de 50 metros

video

Roque Benavides y los retos para combatir informalidad en minería peruana Exclusiva de Expreso

video

Gianni Hanawa, de Cirion, en diálogo con Expreso: La nube está transformando la minería

video

Avance Expreso Gianni Hanawa cuenta cómo la nube y la IA transforman la minería

video

Avance Expreso Roque Benavides habla sobre su legado, retos y visión para minería peruana

video

SUSANA VILLARÁN ADMITE HABER RECIBIDO DINERO DE ODEBRECHT Y OAS INVITADO: JULIO RODRÍGUEZ

video

Jimena Sologuren, presidenta de Perumin 37: "Tramitología debe ser eficiente"

video

¡TOMÁS GÁLVEZ ES EL NUEVO FISCAL DE LA NACIÓN INTERINO! INVITADO: PEDRO CHÁVARRY

video

Juan Maguiña, arquitecto: Transporte ferroviario en Lima, Tren Bioceánico y Megared Subcontinental

video

Jaime Honores: El Gobierno Digital tiene como objetivo acercar el Estado al ciudadano

video

21 DE SEPTIEMBRE: DÍA DE LAS FLORES AMARILLAS

video

LA IZQUIERDA FARSANTE Y DELIA ESPINOZA ENLOQUECIÓ EDDIE FLEISCHMAN Y DOMINGO GARCÍA BELAUNDE

video

DELIA ESPINOZA ES SUSPENDIDA 6 MESES POR LA JNJ INVITADO: LUIS MIGUEL CAYA

Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Reserva Nacional de Paracas

Día de la Reserva Nacional de Paracas

Terremoto en el norte del Perú en el año 2005

Terremoto en el norte del Perú en el año 2005

Festival Reina Cañaveral en Chincheros (Apurímac)

Festival Reina Cañaveral en Chincheros (Apurímac)

Semana Nacional de los Derechos del Niño

Semana Nacional de los Derechos del Niño

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 25 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.51
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo