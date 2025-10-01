GRABADO el 01-10-2025

Hoy se conmemora el Día del Periodista en el Perú: ¿cuál es el origen de esta importante fecha?

Hoy celebramos el Día del Periodista en el Perú. Una fecha para reconocer a quienes, con compromiso y valentía, informan día a día a la ciudadanía. Su origen se remonta a 1790, con la primera edición del Diario de Lima, obra de Francisco Antonio Evaristo Cabello y Mesa bajo el seudónimo de Jaime Bausate y Meza.



Cada año, el 1 de octubre, el Perú se viste de reconocimiento y celebración para honrar a aquellos cuya pluma y compromiso iluminan la sociedad: los periodistas. Sin embargo, la elección de esta fecha no es arbitraria está impregnada de significado histórico y simbolismo que se remonta a eventos cruciales en la evolución del periodismo en el país. En la siguiente nota descubre por qué el Día del Periodista se celebra en esta fecha, entre otros datos que debes conocer al respecto.



Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.

