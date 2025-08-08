Loreto: Poblador de Santa Rosa encara a premier por abandono estatal
Tensión aumenta en zona limítrofe por restricciones comerciales y escasa presencia policial.
ATVNoticias ATVMas
Encuentra más información en www.atv.pe
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/atvmasnoticias
Twitter: https://twitter.com/atvmasnoticias
Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe
https://www.tiktok.com/atv.pe
Desde ATV Noticias
Fe de Erratas SUSPENDE AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA DE MARTÍN VIZCARRA - ATV.
PJ reprograma audiencia de prisión contra Martín Vizcarra.
Congreso no descarta conflicto armado por tensión fronteriza con Colombia.
Tensión fronteriza: Expertos califican como exceso posible demanda de Petro ante La Haya.
Extorsionadores detonan bomba en licorería de Puente Piedra.
SMP: Ladrón asalta minimarket y golpea a clientes en estado de ebriedad.
Loreto: Poblador de Santa Rosa encara a premier por abandono estatal.
Poder Judicial decide hoy si Martín Vizcarra va o no a la cárcel.
ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 08 de agosto del 2025.
Secretos de Cocina: Programa del viernes 08 de agosto del 2025.
Prepara galletas vienesas al estilo de Sandra Plevisani.
ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 8 de agosto de 2025.
Madre de cobrador 'El Tigrillo' asesinado: "Pido a la empresa que asuma la responsabilidad".
Minsa: Conoce los métodos anticonceptivos que son gratuitos en hospitales y postas.
Menor que fue reportado como desaparecido ya está con su mamá en Lima.
Además hoy día 09 de Agosto en el calendario del Perú.
ATV Noticias
Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.