GRABADO el 14-10-2025

Elecciones 2026: millones de peruanos votará por senadores y diputados por primera vez

La mayoría de peruanos votará por senadores y diputados en un congreso bicameral.

Según cifras del RENIEC, más de 19.5 millones de electores participarán en este proceso histórico, marcando un hito en la representación política del país.

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Día Mundial de la Alimentación

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día de la Educación Inclusiva

