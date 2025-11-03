GRABADO el 03-11-2025

Minsa detecta 239 medicamentos con fallas en control sanitario: "La mayoría son hospitalarios"

En entrevista con Exitosa, la presidente de la Asociación Peruana de Farmacias, Ana María Jiménez, se refirió a la detección del Minsa de 239 medicamentos con fallas en control sanitario y señaló que su mayoría de ellos son hospitalarios.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú MINSA Medicamentos Fallas

Desde Exitosa Noticias

Trujillo: ¿Qué esperan los trujillanos del regreso del coronel Revoredo?.

Alcalde de Santa María del Mar: reinicio de peajes es un desacato judicial.

Caso Eduardo Ruiz: "Magallanes no perderá su trabajo y no será sancionado, actuó correctamente".

Máximo Ramírez: "Si un policía está metido en temas de corrupción, inmediatamente se da de baja".

Máximo Ramírez: "La destrucción de documentos públicos tiene una pena de dos a diez años".

Máximo Ramírez: "Si un policía está metido en temas de corrupción, inmediatamente se da de baja".

Máximo Ramírez: "La destrucción de documentos públicos tiene una pena de dos a diez años".

Ruta alterna del peaje de Villa en pésimas condiciones con basura y desmonte.

Asociación Peruana de Farmacias: "Pretenden sacar productos que son parte de la salud".

Minsa detecta 239 medicamentos con fallas en control sanitario: "La mayoría son hospitalarios".

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 3/11/25.

Más de un 80 de los mercados pagan cupos: "Estamos entre la espada y la pared".

¿Qué productos y servicios ya no pueden vender las farmacias y boticas? Conoce cuáles son.

Ventanilla: Manifestantes empiezan a concentrarse en Plaza Cívica ante ola de criminalidad.

Jaime Graña: "Es de impunidad, de falta de respeto a la ley y a los peatones".

Además hoy día 03 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

Trujillo: ¿Qué esperan los trujillanos del regreso del coronel Revoredo?

video

Alcalde de Santa María del Mar: reinicio de peajes es un desacato judicial

video

Caso Eduardo Ruiz: "Magallanes no perderá su trabajo y no será sancionado, actuó correctamente"

video

Máximo Ramírez: "Si un policía está metido en temas de corrupción, inmediatamente se da de baja"

video

Máximo Ramírez: "La destrucción de documentos públicos tiene una pena de dos a diez años"

video

Máximo Ramírez: "Si un policía está metido en temas de corrupción, inmediatamente se da de baja"

video

Máximo Ramírez: "La destrucción de documentos públicos tiene una pena de dos a diez años"

video

Ruta alterna del peaje de Villa en pésimas condiciones con basura y desmonte

video

Asociación Peruana de Farmacias: "Pretenden sacar productos que son parte de la salud"

video

Minsa detecta 239 medicamentos con fallas en control sanitario: "La mayoría son hospitalarios"

video

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 3/11/25

video

Más de un 80 de los mercados pagan cupos: "Estamos entre la espada y la pared"

video

¿Qué productos y servicios ya no pueden vender las farmacias y boticas? Conoce cuáles son

video

Ventanilla: Manifestantes empiezan a concentrarse en Plaza Cívica ante ola de criminalidad

video

Jaime Graña: "Es de impunidad, de falta de respeto a la ley y a los peatones"

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Creación política de la provincia de Santiago de Chuco - La Libertad

Creación política de la provincia de Santiago de Chuco - La Libertad

Creación del distrito de Granada (Chachapoyas)

Creación del distrito de Granada (Chachapoyas)

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Creación política del distrito de Magdalena (Chachapoyas)

Creación política del distrito de Magdalena (Chachapoyas)

Creación del distrito de Valera (Bongará)

Creación del distrito de Valera (Bongará)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 03 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

21º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo