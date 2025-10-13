GRABADO el 13-10-2025

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 13/10/2025 ADNRPP

EnVivo La noticias en la voz de los protagonistas en Ampliación de Noticias con Mávila Huertas y Fernando Carvallo.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 13/10/2025 ADNRPP

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO ENCENDIDOS 13/10/2025 ENCENDIDOSRPP.

¿Cómo responderán las autoridades tras el incendio en Pamplona Alta? ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA.

PNP y el Ministerio Público se preparan para movilizaciones del 15 de octubre ENCENDIDOSRPP.

José Jerí se reunió en Palacio de Gobierno con el alcalde de Pataz ResumenADN.

Elecciones Generales: ¿Quiénes deben dejar sus cargos para postular en 2026? ADNRPP ENTREVISTA.

Manifestantes lanzan botellas a alcalde de Pataz tras reunión con José Jerí SEGMENTO PurosFactos.

San Isidro: Más de 15 mascotas mueren por presunta intoxicación SEGMENTO PurosFactos.

ENVIVO CUSCO FC EMPATÓ ANTE COMERCIANTES UNIDOS Y LA 'U' ACARICIA EL TRICAMPEONATO TOCOYMEVOY.

¿Podrían reabrirse las denuncias constitucionales contra Boluarte? ADNRPP ENTREVISTA.

¿Qué causó el fuego en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores? SEGMENTO PurosFactos.

¿Quiénes serían los ministros del gabinete de Jerí? SEGMENTO PurosFactos.

Alcalde de PATAZ pide erradicar MINERÍA ILEGAL y fortalecer seguridad ciudadana ADNRPP ENTREVISTA.

¿Qué DESAFÍOS enfrenta JOSÉ JERÍ para conformar su primer GABINETE ministerial? ADNRPP ENTREVISTA.

Rafael López Aliaga dejará la Alcaldía: ¿quiénes más renunciarán hoy? SEGMENTO PurosFactos.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 13/10/2025 ADNRPP.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO ENCENDIDOS 13/10/2025 ENCENDIDOSRPP

video

¿Cómo responderán las autoridades tras el incendio en Pamplona Alta? ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA

video

PNP y el Ministerio Público se preparan para movilizaciones del 15 de octubre ENCENDIDOSRPP

video

José Jerí se reunió en Palacio de Gobierno con el alcalde de Pataz ResumenADN

video

Elecciones Generales: ¿Quiénes deben dejar sus cargos para postular en 2026? ADNRPP ENTREVISTA

video

Manifestantes lanzan botellas a alcalde de Pataz tras reunión con José Jerí SEGMENTO PurosFactos

video

San Isidro: Más de 15 mascotas mueren por presunta intoxicación SEGMENTO PurosFactos

video

ENVIVO CUSCO FC EMPATÓ ANTE COMERCIANTES UNIDOS Y LA 'U' ACARICIA EL TRICAMPEONATO TOCOYMEVOY

video

¿Podrían reabrirse las denuncias constitucionales contra Boluarte? ADNRPP ENTREVISTA

video

¿Qué causó el fuego en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores? SEGMENTO PurosFactos

video

¿Quiénes serían los ministros del gabinete de Jerí? SEGMENTO PurosFactos

video

Alcalde de PATAZ pide erradicar MINERÍA ILEGAL y fortalecer seguridad ciudadana ADNRPP ENTREVISTA

video

¿Qué DESAFÍOS enfrenta JOSÉ JERÍ para conformar su primer GABINETE ministerial? ADNRPP ENTREVISTA

video

Rafael López Aliaga dejará la Alcaldía: ¿quiénes más renunciarán hoy? SEGMENTO PurosFactos

video

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 13/10/2025 ADNRPP

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de la Espirometría

Día Mundial de la Espirometría

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 14 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.44
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo