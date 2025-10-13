GRABADO el 13-10-2025

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 13/10/2025 ADNRPP

EnVivo La noticias en la voz de los protagonistas en Ampliación de Noticias con Mávila Huertas y Fernando Carvallo.



ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 13/10/2025 ADNRPP



Desde RPP Noticias

ENVIVO ENCENDIDOS 13/10/2025 ENCENDIDOSRPP.

¿Cómo responderán las autoridades tras el incendio en Pamplona Alta? ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA.

PNP y el Ministerio Público se preparan para movilizaciones del 15 de octubre ENCENDIDOSRPP.

José Jerí se reunió en Palacio de Gobierno con el alcalde de Pataz ResumenADN.

Elecciones Generales: ¿Quiénes deben dejar sus cargos para postular en 2026? ADNRPP ENTREVISTA.

Manifestantes lanzan botellas a alcalde de Pataz tras reunión con José Jerí SEGMENTO PurosFactos.

San Isidro: Más de 15 mascotas mueren por presunta intoxicación SEGMENTO PurosFactos.

ENVIVO CUSCO FC EMPATÓ ANTE COMERCIANTES UNIDOS Y LA 'U' ACARICIA EL TRICAMPEONATO TOCOYMEVOY.

¿Podrían reabrirse las denuncias constitucionales contra Boluarte? ADNRPP ENTREVISTA.

¿Qué causó el fuego en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores? SEGMENTO PurosFactos.

¿Quiénes serían los ministros del gabinete de Jerí? SEGMENTO PurosFactos.

Alcalde de PATAZ pide erradicar MINERÍA ILEGAL y fortalecer seguridad ciudadana ADNRPP ENTREVISTA.

¿Qué DESAFÍOS enfrenta JOSÉ JERÍ para conformar su primer GABINETE ministerial? ADNRPP ENTREVISTA.

Rafael López Aliaga dejará la Alcaldía: ¿quiénes más renunciarán hoy? SEGMENTO PurosFactos.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 13/10/2025 ADNRPP.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

