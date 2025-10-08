GRABADO el 08-10-2025

Tiran piedras y huevos a Phillip Butters en Puno

Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join

Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe

Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1

Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias

Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.

NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

TRIPLE CRIMEN EN ARGENTINA: NUEVOS ALLANAMIENTOS Y REVELACIONES.

Phillips Butters se salva de ser linchado: Lo reciben con piedras por comentarios de protestas 2022.

¡Conoce el secreto detrás de los bosques de queñuales! ¿Cómo se relacionan con los glaciares?.

Daniela Darcourt: "Me pagaban 10 soles por animar shows infantiles".

Daniel Noboa denuncia intento de asesinato: Así quedó su vehículo tras ser atacado con piedras.

Le queman mototaxis por pertenecer a empresa extorsionada: "Quedaron prácticamente inservibles".

LATINA NOTICIAS: BUENAS NUEVAS, MALAS NUEVAS MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE DE 2025.

Tiran piedras y huevos a Phillip Butters en Puno.

Le roban camioneta que aún no termina de pagar.

Phillip Butter tuvo que esquivar huevos y piedras para salir de una radio en Puno.

¡Conoce los misteriosos glaciares cubiertos! Caminando sobre profundas capas de hielo en Áncash.

Lanzan huevos y piedras a Phillip Butters: Rechazan su presencia en Puno.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MIÉRCOLES 08 DE OCTUBRE DEL 2025.

Pitbull ataca a gato terapeutico: ¿quién es el responsable?.

Mataron a tres personas, ¿por error? Las claves del caso que debes saber.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Latina Noticias

video

TRIPLE CRIMEN EN ARGENTINA: NUEVOS ALLANAMIENTOS Y REVELACIONES

video

Phillips Butters se salva de ser linchado: Lo reciben con piedras por comentarios de protestas 2022

video

¡Conoce el secreto detrás de los bosques de queñuales! ¿Cómo se relacionan con los glaciares?

video

Daniela Darcourt: "Me pagaban 10 soles por animar shows infantiles"

video

Daniel Noboa denuncia intento de asesinato: Así quedó su vehículo tras ser atacado con piedras

video

Le queman mototaxis por pertenecer a empresa extorsionada: "Quedaron prácticamente inservibles"

video

LATINA NOTICIAS: BUENAS NUEVAS, MALAS NUEVAS MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE DE 2025

video

Tiran piedras y huevos a Phillip Butters en Puno

video

Le roban camioneta que aún no termina de pagar

video

Phillip Butter tuvo que esquivar huevos y piedras para salir de una radio en Puno

video

¡Conoce los misteriosos glaciares cubiertos! Caminando sobre profundas capas de hielo en Áncash

video

Lanzan huevos y piedras a Phillip Butters: Rechazan su presencia en Puno

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MIÉRCOLES 08 DE OCTUBRE DEL 2025

video

Pitbull ataca a gato terapeutico: ¿quién es el responsable?

video

Mataron a tres personas, ¿por error? Las claves del caso que debes saber

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día de la Educación Física en el Perú

Día de la Educación Física en el Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Combate de Angamos

Combate de Angamos

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 08 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.45
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo