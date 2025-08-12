GRABADO el 12-08-2025

CUARTO PODER Falsas ofertas laborales engañan con cobros ilegales shorts

Red policial acusada de extorsionar en operativos cae en Lima Cuarto Poder Perú

Promesas de sueldos altos, horarios flexibles y trabajo inmediato son el anzuelo con el que inescrupulosos estafadores engañan a cientos de peruanos que buscan empleo.

AméricaTelevisión AméricaTV PrimeraEdición EdiciónCentral EdiciónMediodía CuartoPoder DomingoAl Día FedericoSalazar VerónicaLinares SolCarreño

Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.

Mira en VIVO - Gratis solo Perú - América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo

SUSCRÍBETE https://bit.ly/suscripcionnoticias

Síguenos en:
FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv
X América: http://bit.ly/twamericatv
FACEBOOK América tvGO: http://bit.ly/fbamericatvgo
X América tvGO: http://bit.ly/twamericatvgo

Visita nuestro sitio WEB http://bit.ly/WEBamericanoticias

Acerca de América:
América es el canal número uno de la televisión peruana. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.

JuntémonosMás

Desde América Noticias

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

CUARTO PODER Falsas ofertas laborales engañan con cobros ilegales shorts.

Escándalo por irregularidades en millonario programa de Acuña Cuarto Poder Perú.

CUARTO PODER Red policial acusada de extorsionar en operativos cae en Lima. shorts.

Congresistas cuestionados presidirán comisiones clave Primera Edición Noticias Perú.

Tensión por bandera en isla amazónica entre Perú y Colombia Primera Edición Noticias Perú.

Reportan sospechoso pago exprés de deuda de presidente de EsSalud Cuarto Poder Perú.

Fiscalía allana Procompite tras denuncia de irregularidades Primera Edición Noticias Perú.

Ministro Vásquez niega injerencia en contratos de familiares Primera Edición Noticias Perú.

Cobrador es ultimado por extorsionadores Domingo al Día Perú.

Santa Rosa en riesgo por inundaciones, advierte Ingemmet Primera Edición Noticias Perú.

Madre de El Monstruo no irá a la cárcel Domingo al Día Perú.

Policía fallece tras enfrentamiento con delincuentes Domingo al Día Perú.

Alcalde acusado de agresión en libertad Domingo al Día Perú.

La conejita es condenada por tráfico de drogas Domingo al Día Perú.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

América Noticias

video

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

video

CUARTO PODER Falsas ofertas laborales engañan con cobros ilegales shorts

video

Escándalo por irregularidades en millonario programa de Acuña Cuarto Poder Perú

video

CUARTO PODER Red policial acusada de extorsionar en operativos cae en Lima. shorts

video

Congresistas cuestionados presidirán comisiones clave Primera Edición Noticias Perú

video

Tensión por bandera en isla amazónica entre Perú y Colombia Primera Edición Noticias Perú

video

Reportan sospechoso pago exprés de deuda de presidente de EsSalud Cuarto Poder Perú

video

Fiscalía allana Procompite tras denuncia de irregularidades Primera Edición Noticias Perú

video

Ministro Vásquez niega injerencia en contratos de familiares Primera Edición Noticias Perú

video

Cobrador es ultimado por extorsionadores Domingo al Día Perú

video

Santa Rosa en riesgo por inundaciones, advierte Ingemmet Primera Edición Noticias Perú

video

Madre de El Monstruo no irá a la cárcel Domingo al Día Perú

video

Policía fallece tras enfrentamiento con delincuentes Domingo al Día Perú

video

Alcalde acusado de agresión en libertad Domingo al Día Perú

video

La conejita es condenada por tráfico de drogas Domingo al Día Perú

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de los Zurdos

Día Internacional de los Zurdos

Día Mundial de la Caligrafía

Día Mundial de la Caligrafía

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 13 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo