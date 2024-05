Panorama conversó en exclusiva con el exministro de Economía, Alex Contreras, quien ofreció detalles de la reunión que sostuvo el 22 de junio del 2023 con la presidenta Dina Boluarte y Wilfredo Oscorima, un día antes de que el Ejecutivo emitiera un decreto de urgencia por 66 millones de soles a favor de Ayacucho.



Aquel día, además de Dina Boluarte, Alex Contreras y Wilfredo Oscorima, también llegaron a Palacio de Gobierno Carlos Revilla, Daniel Leiva Calderón y Jessica Camacho Medina, siendo estos dos últimos director general de Programación Multianual de Inversiones y directora general de Presupuesto Público.



Contreras Miranda confirmó que, efectivamente, existió dicha reunión, pero dijo no recordar los temas específicos que se trataron en aquel día. Además, señaló conocer a todos los funcionarios que participaron del encuentro, argumentando que posiblemente hayan acordado sobre asuntos cotidianos de su cartera.



REUNIÓN NO REGISTRADA



Sin embargo, lo que llamó la atención fue la confesión de una reunión que no aparece registrado en ningún lado. Según Contreras, pocos días antes de salida del Ministerio de Economía, se llevó a cabo otra reunión con Oscorima, sin embargo, dicho encuentro no aparece en los registros del Portal de Transparencia.

