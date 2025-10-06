Ucrania lanza ATAQUE MASIVO: 251 DRONES contra 14 regiones rusas LR
Ucrania lanzó uno de sus ataques más significativos en territorio ruso desde 2022, empleando drones de largo alcance contra tres objetivos estratégicos: una planta de municiones en Nizhni Nóvgorod, una terminal petrolera en Crimea y un depósito del 18º Ejército ruso. El Estado Mayor ucraniano aseguró que el ataque a la planta de Sverdlov provocó explosiones e incendios en una instalación crítica para Moscú, dedicada a la producción de municiones de artillería, bombas aéreas y proyectiles antitanque.
