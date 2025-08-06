GRABADO el 06-08-2025

¿Perú le cedió territorio a Colombia?: el origen de Leticia El Comercio

El excongresista VictorGarcíaBelaunde expone cómo se entregó el trapecio amazónico, incluyendo Leticia, y se cuestiona duramente la reciente postura del presidente GustavoPetro. ¿Ignorancia, demagogia o una estrategia política? Descubre el trasfondo histórico de este territorio y cómo afecta hoy las relaciones entre Perú y Colombia.

elcomercio noticiasperu

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Fundación del club Universitario de Deportes

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación de la Reserva de Chacamarca

