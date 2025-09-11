GRABADO el 11-09-2025

Luis Ramos responde críticas tras jugar en la selección peruana por Eliminatorias Líbero

Luis Ramos no se quedó callado y respondió a las críticas tras jugar la última fecha doble de EliminatoriasSudamericanas. El delantero nacional contestó sin filtro a los comentarios.



