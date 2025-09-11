GRABADO el 11-09-2025

Luis Ramos responde críticas tras jugar en la selección peruana por Eliminatorias Líbero

Luis Ramos no se quedó callado y respondió a las críticas tras jugar la última fecha doble de EliminatoriasSudamericanas. El delantero nacional contestó sin filtro a los comentarios.

Enlaces Útiles
Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6
Más noticias: https://libero.pe/
Facebook: http://bit.ly/38i9NcH
Twitter: http://bit.ly/31Hig6D
Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ

Desde Líbero

¿Chuty o Aczino? Los MC's de Red Bull Batalla Perú 2025 eligen al mejor de la historia Líbero.

RICARDO GARECA PODRÍA SER EL PRÓXIMO DT DE VENEZUELA Líbero.

AMÉRICA VS GUADALAJARA: ¿dónde y a qué hora ver 'El Clásico Nacional' por la Liga MX 2025 Líbero.

universitariodedeportes universitario futbolperuano futbol raulruidiaz Líbero.

Reynoso RECONOCE que tiene parte de la culpa en la eliminación de Perú Líbero.

¿Se juega en Lima? Conmebol anuncia nueva sede para la final de Copa Sudamericana 2025 Líbero.

Luis Ramos responde críticas tras jugar en la selección peruana por Eliminatorias Líbero.

LA FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA 2025 SE JUGARÁ EN PARAGUAY Líbero.

ALIANZA LIMA PRESENTÓ SU CAMISETA PARA EL MES MORADO Líbero.

Álex Valera y Edison Flores lograron superar sus respectivas lesiones y jugarán ante Melgar Líbero.

¿CONFLICTO en la interna? Peña lanzó una POTENTE frase tras el FRACASO de la Bicolor.

SERGIO PEÑA PIDIÓ RESPETO LUEGO DE LAS CRITICAS RECIBIDAS A LA SELECCIÓN PERUANA Líbero.

HINCHAS DE LA SELECCIÓN DECEPCIONADOS DE PERÚ EN LAS ELIMINATORIAS 2026 Líbero.

Real Sociedad vs Real Madrid: dónde y a qué hora ver al Rey de Europa Líbero.

ALIANZA LIMA vs. GARCILASO: horario y dónde ver al equipo de Gorosito por el Clausura Líbero.

Además hoy día 13 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Líbero

video

¿Chuty o Aczino? Los MC's de Red Bull Batalla Perú 2025 eligen al mejor de la historia Líbero

video

RICARDO GARECA PODRÍA SER EL PRÓXIMO DT DE VENEZUELA Líbero

video

AMÉRICA VS GUADALAJARA: ¿dónde y a qué hora ver 'El Clásico Nacional' por la Liga MX 2025 Líbero

video

universitariodedeportes universitario futbolperuano futbol raulruidiaz Líbero

video

Reynoso RECONOCE que tiene parte de la culpa en la eliminación de Perú Líbero

video

¿Se juega en Lima? Conmebol anuncia nueva sede para la final de Copa Sudamericana 2025 Líbero

video

Luis Ramos responde críticas tras jugar en la selección peruana por Eliminatorias Líbero

video

LA FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA 2025 SE JUGARÁ EN PARAGUAY Líbero

video

ALIANZA LIMA PRESENTÓ SU CAMISETA PARA EL MES MORADO Líbero

video

Álex Valera y Edison Flores lograron superar sus respectivas lesiones y jugarán ante Melgar Líbero

video

¿CONFLICTO en la interna? Peña lanzó una POTENTE frase tras el FRACASO de la Bicolor

video

SERGIO PEÑA PIDIÓ RESPETO LUEGO DE LAS CRITICAS RECIBIDAS A LA SELECCIÓN PERUANA Líbero

video

HINCHAS DE LA SELECCIÓN DECEPCIONADOS DE PERÚ EN LAS ELIMINATORIAS 2026 Líbero

video

Real Sociedad vs Real Madrid: dónde y a qué hora ver al Rey de Europa Líbero

video

ALIANZA LIMA vs. GARCILASO: horario y dónde ver al equipo de Gorosito por el Clausura Líbero

Todos los videos desde Líbero en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de los Primeros Auxilios

Día Mundial de los Primeros Auxilios

Fallecimiento del fotógrafo Martín Chambi

Fallecimiento del fotógrafo Martín Chambi

Día del Programador Informático

Día del Programador Informático

Nacimiento de Francisco de Paula González Vigil

Nacimiento de Francisco de Paula González Vigil

Semana de la Cocina Peruana

Semana de la Cocina Peruana

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 13 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.50
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo