Más de 82 bandas criminales extorsionan en Lima
Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima han permitido identificar a 82 organizaciones criminales que se dedican a extorsionar emprendedores en la capital del Perú. Las denuncias por extorsión en Lima Metropolitana aumentaron en un 54 entre enero y julio de 2025, en comparación con el mismo periodo del año pasado, según datos del Sistema de Información Policial (SIDPOL).
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MARTES 12 DE AGOSTO DEL 2025.
JUICIO ORAL CONTRA EXPRESIDENTE PEDRO CASTILLO.
¿Policías menos preparados para combatir el crimen en el Perú?.
Asesinato en departamento de Magdalena: Sujeto mató a inquilino de su tío con un destornillador.
¿Cómo trabaja un espía peruano? No te pierdas la entrevista completa este miércoles 13 a las 5:30 PM.
¡CUIDADO CON EL TRADING! ASÍ TE ESTAFAN USANDO INVERSIONES.
Más de 82 bandas criminales extorsionan en Lima.
Huaura: Asesinan a joven cuando celebraba su cumpleaños..
Delia Espinoza y Patricia Benavides se reunen en Fiscalía: Abogado pide suspensión de Espinoza.
Habría matado al inquilino de su tío: Detienen a sujeto por crimen en departamento de Magdalena.
Carlos Alcántara contó qué enseñanzas le dejó el Clown.
Car García se refirió a sus creencias y explicó por qué "vale la pena ser bueno".
Patricia Benavides llegó a la sede del Ministerio Público.
Guillermo Loli se refirió a la aprobación del alcalde de Lima.
Les pidieron ayuda y dijeron que no era su jurisdicción: Feroz asalto a estudiantes en SJM.
Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.
