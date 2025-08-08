GRABADO el 08-08-2025

Fe de Erratas SUSPENDE AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA DE MARTÍN VIZCARRA - ATV

¡Bienvenidos a "Fe de Erratas" ! El nuevo espacio digital de ATV donde analizamos las noticias más relevantes con una mirada crítica y conversación abierta. PROGRAMA que busca crear un espacio diferente para la información y el debate. Acompáñanos en esta nueva aventura informativa.



FeDErratas ProgramaPiloto Podcast ATVDigital Noticias ConversaciónEnVivo EstrenoDigital NuevoContenido DebateInformativo

Desde ATV Noticias

Fe de Erratas SUSPENDE AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA DE MARTÍN VIZCARRA - ATV.

PJ reprograma audiencia de prisión contra Martín Vizcarra.

Congreso no descarta conflicto armado por tensión fronteriza con Colombia.

Tensión fronteriza: Expertos califican como exceso posible demanda de Petro ante La Haya.

Extorsionadores detonan bomba en licorería de Puente Piedra.

SMP: Ladrón asalta minimarket y golpea a clientes en estado de ebriedad.

Loreto: Poblador de Santa Rosa encara a premier por abandono estatal.

Poder Judicial decide hoy si Martín Vizcarra va o no a la cárcel.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 08 de agosto del 2025.

Secretos de Cocina: Programa del viernes 08 de agosto del 2025.

Prepara galletas vienesas al estilo de Sandra Plevisani.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 8 de agosto de 2025.

Madre de cobrador 'El Tigrillo' asesinado: "Pido a la empresa que asuma la responsabilidad".

Minsa: Conoce los métodos anticonceptivos que son gratuitos en hospitales y postas.

Menor que fue reportado como desaparecido ya está con su mamá en Lima.

Además hoy día 09 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS ATV Noticias

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.