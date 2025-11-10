GRABADO el 10-11-2025

Fiesta y emocion en concierto inclusivo de Mauricio Mesones

Una fiesta interminable se vivió en el Gran Teatro nacional con el concierto Cumbia sinfónica 2.0 que ofreció Mauricio Mesones y el viaje Tropical.

Un espectáculo de gran formato que reunió a 61 artistas entre músicos de la banda y la Orquesta Sinfónica Los 4 Suyos, y que se caracterizó por la inclusión, incorporando intérpretes de lengua de señas para personas con discapacidad auditiva.

mauriciomesones gtn cumbia sinfonica


Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del héroe nacional Andrés Avelino Cáceres

Nacimiento del héroe nacional Andrés Avelino Cáceres

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Semana Turística del Valle del Mantaro

Semana Turística del Valle del Mantaro

Creación de la Escuela Nacional de Turismo

Creación de la Escuela Nacional de Turismo

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Día de la Biblioteca Escolar

Día de la Biblioteca Escolar

