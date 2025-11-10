Fiesta y emocion en concierto inclusivo de Mauricio Mesones
Una fiesta interminable se vivió en el Gran Teatro nacional con el concierto Cumbia sinfónica 2.0 que ofreció Mauricio Mesones y el viaje Tropical.
Un espectáculo de gran formato que reunió a 61 artistas entre músicos de la banda y la Orquesta Sinfónica Los 4 Suyos, y que se caracterizó por la inclusión, incorporando intérpretes de lengua de señas para personas con discapacidad auditiva.
mauriciomesones gtn cumbia sinfonica
