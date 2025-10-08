GRABADO el 08-10-2025

Miraflores: recuperan furgoneta robada en La Victoria tras persecución policial

La Policía y el Serenazgo de Miraflores lograron recuperar una furgonetaque contenía vacunas antirrábicas del Senasa y otros elementos, luego de que fuera robada en La Victoria.



El hecho ocurrió cuando los delincuentes aprovecharon que el conductor descendió para recoger un paquete y se llevaron el vehículo.



Según la Policía, los criminales habían realizado un seguimiento previo al vehículo antes del robo. Tras pasar por Surquillo e ingresar a Miraflores, los delincuentes fueron finalmente detenidos gracias al sistema de GPS del vehículo, que permitió ubicar su paradero.



HISTORIAL DELICTIVO



Los detenidos, de 38 y 31 años, poseen un amplio historial delictivo, y uno de ellos incluso había estado recluido en dos ocasiones en un penal.

Desde 24 Horas

Elecciones 2026: Congreso reduce a tres días el plazo para publicar encuestas antes de comicios.

Gobierno otorgará subsidio de S/ 400 a hijos de choferes asesinados por extorsionadores.

Susana Villarán solo reconoce 3 millones de dólares de "aportes" por parte de Odebrecht y OAS.

Devoción desbordante: fieles llenan iglesia de las Nazarenas para venerar al Señor de los Milagros.

Más de 118 víctimas por atentados en transporte público en el último año.

Choferes de La Roma cumplen 8 días de paralización: buses de Chama también suspende operaciones.

¿Qué autoridades renunciarán a sus cargos para postular en las Elecciones 2026?.

PCM anuncia nueva reunión con transportistas para este jueves 9 de octubre.

¡Qué contraste! policía en Huancayo da buen ejemplo pagando su pasaje.

Me dejaron sin trabajo: taxista pierde su camioneta en asalto y queda endeudado con el banco.

Incautan celulares usados en extorsiones en penal Ancón II.

Dina Boluarte sobre la delincuencia en el país: se ha fortalecido por la inmigración ilegal.

Topos son detenidos cuando robaban el cobre de cableado subterráneo en el Callao.

Miraflores: recuperan furgoneta robada en La Victoria tras persecución policial.

Surco: se escondió debajo de un auto para evitar intervención.

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.