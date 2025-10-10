GRABADO el 10-10-2025

Vecinos del presidente José Jerí demandaron acción contra la CRIMINALIDAD ROTATIVARPP DESPACHO

Tras su reciente elección como presidente de la República, José Jerí afronta los primeros pedidos de sus vecinos en Jesús María. En los alrededores de su residencia, ubicada en la avenida Brasil, varios residentes le exigieron priorizar la seguridad ciudadana ante el incremento de la criminalidad que afecta a Lima y al resto del país.



