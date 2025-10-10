GRABADO el 10-10-2025

Vecinos del presidente José Jerí demandaron acción contra la CRIMINALIDAD ROTATIVARPP DESPACHO

Tras su reciente elección como presidente de la República, José Jerí afronta los primeros pedidos de sus vecinos en Jesús María. En los alrededores de su residencia, ubicada en la avenida Brasil, varios residentes le exigieron priorizar la seguridad ciudadana ante el incremento de la criminalidad que afecta a Lima y al resto del país.

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook / rppnoticias
Instagram / rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok / rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO ENCENDIDOS 10/10/2025 ENCENDIDOSRPP.

Su PARADERO es su DOMICILIO, señaló ABOGADO de DINA BOLUARTE ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO PERÚ VS. CHILE: COMIENZA UNA NUEVA ERA EN LA BICOLOR TOCOYMEVOY.

Crisis política en Perú: ¿podrá el nuevo presidente estabilizar al país? ADNRPP ENTREVISTA.

¿Cómo reaccionaron las regiones a la vacancia de Dina Boluarte? ADNRPP ENTREVISTA.

¡Sin mea culpa en el último discurso! SEGMENTO PurosFactos.

¿Qué perfil debe tener el NUEVO GABINETE de JOSÉ JERÍ tras la salida de DINA BOLUARTE? ADNRPP.

¿A quiénes debería convocar José Jerí para conformar su gabinete ministerial? SEGMENTO PurosFactos.

¿Cuáles son las RAZONES detrás de la VACANCIA de DINA BOLUARTE? Congresistas responden ADNRPP.

ENVIVO PDTE. JOSÉ JERÍ LLEGA A PALACIO DE GOBIERNO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 10/10/2025 ADNRPP.

Así fue el traslado de José Jerí desde su casa hasta Palacio SEGMENTO PurosFactos.

Presidente JOSÉ JERÍ llegó a PALACIO DE GOBIERNO ADNRPP DESPACHO.

¿Dónde está Dina Boluarte? Esto dice el abogado de la exmandataria SEGMENTO PurosFactos.

ENVIVO ¡JOSÉ JERÍ ASUMIÓ LA PRESIDENCIA DEL PERÚ! ¡DINA BOLUARTE FUE VACADA! PUROSFACTOS.

Vecinos del presidente José Jerí demandaron acción contra la CRIMINALIDAD ROTATIVARPP DESPACHO.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO ENCENDIDOS 10/10/2025 ENCENDIDOSRPP

video

Su PARADERO es su DOMICILIO, señaló ABOGADO de DINA BOLUARTE ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO PERÚ VS. CHILE: COMIENZA UNA NUEVA ERA EN LA BICOLOR TOCOYMEVOY

video

Crisis política en Perú: ¿podrá el nuevo presidente estabilizar al país? ADNRPP ENTREVISTA

video

¿Cómo reaccionaron las regiones a la vacancia de Dina Boluarte? ADNRPP ENTREVISTA

video

¡Sin mea culpa en el último discurso! SEGMENTO PurosFactos

video

¿Qué perfil debe tener el NUEVO GABINETE de JOSÉ JERÍ tras la salida de DINA BOLUARTE? ADNRPP

video

¿A quiénes debería convocar José Jerí para conformar su gabinete ministerial? SEGMENTO PurosFactos

video

¿Cuáles son las RAZONES detrás de la VACANCIA de DINA BOLUARTE? Congresistas responden ADNRPP

video

ENVIVO PDTE. JOSÉ JERÍ LLEGA A PALACIO DE GOBIERNO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 10/10/2025 ADNRPP

video

Así fue el traslado de José Jerí desde su casa hasta Palacio SEGMENTO PurosFactos

video

Presidente JOSÉ JERÍ llegó a PALACIO DE GOBIERNO ADNRPP DESPACHO

video

¿Dónde está Dina Boluarte? Esto dice el abogado de la exmandataria SEGMENTO PurosFactos

video

ENVIVO ¡JOSÉ JERÍ ASUMIÓ LA PRESIDENCIA DEL PERÚ! ¡DINA BOLUARTE FUE VACADA! PUROSFACTOS

video

Vecinos del presidente José Jerí demandaron acción contra la CRIMINALIDAD ROTATIVARPP DESPACHO

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Huevo

Día Mundial del Huevo

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Nacional del Cuy

Día Nacional del Cuy

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 10 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.45
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo