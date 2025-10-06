TUVO MIEDO Luego de ver que venía otro paro contundente, Dina cede y se reúne con transportistas
Óscar Arriola anuncia que procederán con detenciones contra los transportistas que acaten paro, al considerarlo una medida violenta, criminal y delictiva.
Descaro total: Dina Boluarte ningunea paro de transportistas y asegura que un paro de 24 horas no soluciona nada
Rastrean textos plagiados por Patricia Benavides para sus tesis
Desde El Búho pe
LA POLICÍA NO PUDO CONTROLARLO Nueva jornada de violencia sacude el fútbol peruano y deja heridos.
Paro de transporte no detiene a criminales, gobierno lo minimiza Pico a Pico con Mabel Cáceres.
PASÓ EN EL PERÚ: Estudiantes de la UNAT bloquean carreteras y exigen laboratorios e infraestructura.
¡RIDICULIZAN A LOS CONGRESISTAS! En pleno paro, manifestantes se burlan del Congreso en Cajamarca.
¡Que no contesten llamadas! La ingeniosa recomendación de Dina a transportistas extorsionados.
¡NO SOLO ES LIMA! Con bloqueo de vías, ronderos y transportistas acatan paro en Cajamarca.
Ministro y congresista fujimorista fueron repudiados y expulsados entre gritos en Ayacucho.
Los extorsionan y encima la PNP los golpea Paro de transportistas paraliza Lima.
SIEMPRE LOS CRITICAN No pueden minimizar ni deslegitimar nuestras protestas, según lider juvenil.
Dina Boluarte habría copado la Policía con incompetentes para protegerse, según vocero de Gen Z.
Cusco: Docentes universitarios exigen que Morgan Quero cumpla sus promesas antes de renunciar para p.
Junín: Carla García, precandidata del APRA, respalda amnistía a militares acusados de violaciones.
La Libertad: PNP interviene al alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños y a 16 ronderos durante marcha.
¿MIEDO QUE ENFRENTE A DINA? Alcalde de Pataz, detenido durante marcha hacia Lima y luego liberado.
