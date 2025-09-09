GRABADO el 09-09-2025

IMÁGENES DAN VUELTA AL MUNDO Jóvenes incendian el Congreso en Nepal y las redes peruanas estallan

¿EL TERCERO PUEDE SER PERÚ? Cientos de jóvenes pertenecientes a la llamada "Generación Z" prendieron fuego al edificio del Parlamento de Nepal, marcando el punto más crítico de una serie de protestas contra la corrupción y la censura de redes sociales. También fueron incendiadas las viviendas de varios líderes políticos, mientras la crisis política se profundiza. La violencia estalló tras la muerte de al menos veinte manifestantes y llevó a la dimisión del primer ministro K.P. Sharma Oli. Al igual que en el caso de Indonesia, donde hace solo unos días manifestantes incendiaron el Parlamento en protesta por el aumento de sueldos de los legisladores, el reciente incidente en Nepal curiosamente se volvió tendencia en Perú.



