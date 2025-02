Sábado 01

Perú suyum 29 wataña mana ranrikuykunapa chanin huqarikuyniyuq / Perú tiene cerca de 29 años de baja inflación



Domingo 02

Tony Succarwan Mimy Succar 2025 watapi Gramyta Best Tropical Latin Álbumwan llallirqunku / Tony Succar y Mimy Succar ganan el Grammy 2025 al Best Tropical Latin Álbum



Lunes 03

Dengue unquyta ñawpamanta hapinapaqmi s/ 126 unu qullqikunata churanqaku

/ Destinan S/ 126 millones para prevenir el dengue



Martes 04

Forestal qipim Colombia suyupi comunidad nativakunam rin / Mochila forestal orientada a comunidades nativas es galardonada en Colombia



Miércoles 05

Llamkaqman llamkasqankupa mirasqan qullqipa llumpay chanin qusqaqataqa manam kutiykachinmanñachu / Utilidades pagadas en exceso al trabajador no son reembolsables



Jueves 06

Bolivia suyuwan Perú suyu Lima llaqtapi pukllayninpi Óscar Ibáñez lluqsimunqa / Nuevo seleccionador Óscar Ibañez debutará en marzo contra Bolivia en Lima



Viernes 7

Ñawpa Pachamanta Hamuq Rimaykunata yachay / Aprenden lenguas indígenas



▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪



