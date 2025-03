Los vecinos de Chilca, en la provincia de Cañete, se encuentran preocupados de no pase algo como lo que ocurrió con el puente en Chancay. El alcalde de Chilca, Félix Choquehuanca, informó sobre las advertencias que han realizado y esperan acciones inmediatas de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).



