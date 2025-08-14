GRABADO el 14-08-2025

Becarios de Pronabec reciben clase de gastronomía para difundir platos bandera en el extranjero

Con atención en cada paso y una sonrisa que delata ilusión, un grupo de jóvenes peruanos provenientes de distintas regiones del país participó en una clase de gastronomía antes de emprender viaje al extranjero. No solo comparten talento, inteligencia y perseverancia: todos son beneficiarios de la Beca Generación del Bicentenario del Pronabec, que les permitirá cursar un posgrado en las mejores universidades del mundo con todos los gastos cubiertos.



En la actividad, aprendieron a preparar causa rellena, ceviche y arroz chaufa, platos emblemáticos que, según el becario Alexander Mallqui, son indispensables en cualquier parte del mundo y fáciles de preparar. El joven huancaíno de 25 años, egresado de Ingeniería Civil en la UNI, viajará a España para realizar una maestría en Gestión de la Edificación en la Universidad Politécnica de Cataluña.



También forma parte del grupo María de Fátima Burgos, bióloga egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien estudiará en la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Su maestría en Filosofía en Mecanismos Moleculares de Enfermedades Humanas se centrará en la investigación de enfermedades parasitarias y virales.



Según la directora de Pronabec, Alexandra Ames, para acceder a esta beca los postulantes deben haber concluido la universidad con alto rendimiento académico al menos en el tercio superior y contar con carta de admisión de una institución incluida en el top 100 mundial. La beca cubre matrícula, mensualidad, tasas administrativas, alojamiento, movilidad, materiales de estudio y un soporte emocional durante toda la estancia.



CIFRAS



Cada año, se otorgan 150 Becas Generación del Bicentenario con el objetivo de impulsar que jóvenes de alto rendimiento académico representen al Perú en el extranjero, llevando no solo sus conocimientos, sino también la riqueza cultural y gastronómica del país.

Desde 24 Horas

24 HORAS EDICIÓN MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: VIERNES 15 DE AGOSTO DEL 2025.

24HORAS VIVO TODO LISTO PARA LA LLEGADA DE DINA BOLUARTE A SANTA ROSA.

Becarios de Pronabec reciben clase de gastronomía shorts.

¡Terror en Trujillo!: explosión de dinamita destruye vivienda y deja al menos ocho heridos.

Defensor de la PNP: "Un delincuente peruano te roba, pero el venezolano te mata".

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 14 DE AGOSTO DEL 2025.

Perú es el país con más expresidentes presos por delitos de corrupción en Latinoamérica.

Ley de amnistía: excongresistas se pronuncian sobre norma que beneficia a policías y militares.

Becarios de Pronabec reciben clase de gastronomía para difundir platos bandera en el extranjero.

Lima y Callao cuentan con 400 puntos de abastecimiento de agua para emergencias.

Surco: inauguran 2200 cámaras con IA en busca de reducir el índice criminal en el distrito.

Los Olivos: hombre con aparentes problemas mentales causa temor en vecinos.

Trujillo: nuevas imágenes muestran como ladrón intentó asaltar a empresario antes de ser abatido.

Juristas califican de inconstitucional ley de amnistía.

César Sandoval: Renovación Popular impulsa interpelación contra ministro de Transportes.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.