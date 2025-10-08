¡Conoce el secreto detrás de los bosques de queñuales! ¿Cómo se relacionan con los glaciares?
A más de de 2 mil metros de altura se encuentran unos impresionantes bosques de queñuales. Estos árboles tienen una particularidad: retienen el agua que viene de los glaciares. Conoce más sobre cómo funcionan en este video.
