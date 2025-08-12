GRABADO el 12-08-2025

Impactantes imágenes revelan al alcalde de Nuevo Mundo en Huaura, Diego Cadillo Crisóstomo agrediendo violentamente a su pareja. A pesar de las pruebas, un juez le dio comparecencia restringida.



La fuerza informativa de América Televisión sigue creciendo y las mañanas de los domingos serán diferentes. Domingo al Día llega totalmente renovado con un estilo ágil y fresco. El programa presentará de manera veraz y objetiva informes exclusivos, el resumen de las noticias más destacadas de la semana y los sucesos más importantes del ámbito político, nacional e internacional.



Conducido por Melissa Peschiera



América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



