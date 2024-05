El hombre que viste de colegiala fue detenido en la Av. España, a la altura del Estadio Mansiche, tras el aviso de ciudadanos. El intervenido fue identificado como Julio Valverde de 38 años y dice ser Mía, tal como se identifica en la red social Facebook.



El intervenido fue llevado a la comisaría de Buenos Aires donde pasó por control de identidad. Es allí, donde el comisario de la jurisdicción le consultó por qué se viste de esa manera.



Tras no tener alguna denuncia, antecedentes y no encontrarse algo comprometedor, la persona fue liberada y llevada a su domicilio, ubicado en el distrito trujillano de Florencia de Mora. Ante este caso, una madre de familia comentó su preocupación por este caso.



Ante este suceso, el comisario de Buenos Aires, pidió calma a la población, debido a que, no existirían indicios de que esta persona esté vinculada a algún delito, pero se seguirá investigando si es necesario.



Un caso que sigue causando extrañeza en toda la población, debido a que, todavía es una incógnita saber el porqué, estaría transitando con esa vestimenta cerca a diversos colegios.



