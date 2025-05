GRABADO el 29-05-2025

Perú ya tiene representante en la ONU Bunker con Juliana Oxenford

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFILfQeuMx4R06zHCxzfnuN

Juliana Oxenford hoy en el Bunker:

GUSTAVO ADRIANZÉN ES NOMBRADO REPRESENTANTE PERMANENTE DEL PERÚ ANTE LA ONU

El gobierno oficializó la designación del exjefe del gabinete como representante ante las Naciones Unidas en Nueva York. ¿Reconocimiento diplomático o premio político?



MINISTRO MORGAN QUERO PIDE A EXALUMNOS Y COMERCIANTES QUE DONEN PARA ESCUELAS

El ministro de Educación sugiere que ciudadanos financien mejoras en infraestructura escolar. ¿Propuesta solidaria o falta de presupuesto estatal?



VLADIMIRO MONTESINOS ESTÁ HABILITADO PARA EJERCER COMO ABOGADO

El exasesor presidencial del exdictador Alberto Fujimori, condenado por delitos de corrupción, podría volver a litigar. ¿Grave vacío legal o simple formalidad?



REOS CON REQUISITORIA APARECEN COMO AFILIADOS A PARTIDOS POLÍTICOS

Investigación revela que personas con delitos graves figuran legalmente registradas en agrupaciones políticas. ¿Error del sistema o estrategia encubierta?



ENTREVISTA EXCLUSIVA: CARLA GAMBERINI DIRECTORA DE MÁSEDUCACIÓNPE

Hablamos sobre la ley que obliga a los medios a tener franja educativa para apoyar la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Declaraciones:

El problema con estas leyes que pueden sonar bien, es la implementación

Esta es una medida que ya ha sido observada y no ha tenido resultados en otros países



Además hoy día 29 de Mayo en el calendario del Perú.

