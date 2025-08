GRABADO el 31-07-2025

Noticias del 31 de julio: REPORTAN NUEVO TERREMOTO DE 6.7 EN RUSIA, YA SON 8 EN 24 HORAS Noticiero

Un nuevo terremoto de magnitud 6.7 fue registrado este jueves frente a la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, tan solo un día después del potente sismo de 8.8 que activó una alerta global de tsunami. Según el servicio geofísico ruso, la región ha experimentado al menos ocho sismos en 24 horas, con magnitudes entre 4.5 y 6.7, reflejando una elevada actividad sísmica en la zona del Anillo de Fuego del Pacífico. Hasta el momento, no se han reportado daños graves por esta nueva réplica, pero las autoridades continúan en estado de vigilancia por riesgo de deslizamientos y movimientos secundarios.



En Chile, más de un millón de personas fueron evacuadas de manera preventiva el miércoles tras el fuerte sismo de 8.8 que impactó Kamchatka. El SHOA (Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada) y el SENAPRED (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres) emitieron una alerta de tsunami para las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, y un estado de precaución para otras 13 regiones del país. Las olas no provocaron daños, pero la evacuación masiva demostró la eficacia de los sistemas de respuesta ante emergencias naturales.



En paralelo, el EstadoPalestino continúa ganando respaldo internacional. Este jueves 31 de julio, Canadá anunció oficialmente que reconocerá a Palestina como Estado en septiembre, sumándose a otras naciones como Francia, ReinoUnido y Australia. Con esta decisión, ya son al menos 14 países occidentales que respaldan el reconocimiento formal del Estado palestino, pese a la firme oposición de Israel y del expresidente estadounidense DonaldTrump. Este movimiento marca un giro diplomático importante y presiona a otros países a sumarse a la causa palestina.



Por otro lado, DonaldTrump celebró esta semana los nuevos aranceles que su gobierno impondrá a partir del viernes a varios socios comerciales. El expresidente declaró que estas medidas harán a Estados Unidos grande y rico de nuevo, mientras varios países buscan contrarreloj acuerdos bilaterales para evitar las sanciones. Las tensiones comerciales se intensifican en un contexto económico mundial ya marcado por la incertidumbre.



Finalmente, un potente satélite desarrollado conjuntamente por India y EstadosUnidos fue lanzado con éxito este miércoles. Su misión será detectar cambios minúsculos en la superficie terrestre y en los glaciares, anticipando riesgos naturales como inundaciones, sequías o deslizamientos. Además, permitirá una mejor gestión agrícola al mapear cultivos, monitorear la salud vegetal y medir la humedad del suelo con precisión. Esta colaboración científica busca fortalecer las políticas ambientales y de prevención en tiempos de cambio climático acelerado.



noticiashoy breakingnews internacionales terremoto tsunami Kamchatka réplica Chile EstadoPalestino Canadá DonaldTrump IndiaEEUU satélite





sismo Kamchatka 6.7

réplica tras terremoto 8.8

ocho temblores 24 h

evacuación preventiva Chile

alerta tsunami Pacífico

SHOA SENAPRED Chile

reconocimiento Estado Palestino

Canadá reconoce Palestina

oposición Trump reconocimiento

nuevos aranceles Trump

satélite científico India EE UU

monitoreo glaciares satélite

datos agrícolas satelitales

actividad sísmica en Kamchatka

riesgo secundario tsunami



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

Así se vivió en MÉXICO, JAPÓN, CHILE y PERÚ el TSUNAMI causado por el TERREMOTO en RUSIA Gestión.

CANADÁ y REINO UNIDO anuncian que reconocerán al ESTADO PALESTINO pese a molestia de ISRAEL Gestión.

NUEVO TERREMOTO en RUSIA de 6,4 remece el ESTE de Severo-Kurilsk RADAR24 EN VIVO.

Noticias del 31 de julio: REPORTAN NUEVO TERREMOTO DE 6.7 EN RUSIA, YA SON 8 EN 24 HORAS Noticiero.

ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del jueves 31 de julio 2025.

VOLCÁN Kliuchevskói ERUPCIONA tras el TERREMOTO de 8.8 en RUSIA Gestión.

TSUNAMI EN VIVO Y EN DIRECTO LLEGA AL PACÍFICO Radar24.

Así fue el FUERTE OLEAJE en JAPÓN tras el tsunami generado por el TERREMOTO en RUSIA Gestión.

Lobos marinos huyen del peligro segundos antes del terremoto en Rusia Gestión.

Noticias del 30 de julio: TERREMOTO 8.8 EN RUSIA ACTIVA ALERTA GLOBAL DE TSUNAMI Noticiero.

Médicos continuaron operando durante el terremoto en Rusia Gestión.

ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del miércoles 30 de julio 2025.

TERREMOTO 8.8 en RUSIA: Imágenes impactantes y ALERTA de tsunami en el Pacífico Gestión.

¿Quién era el autor del tiroteo en New York? Esto es lo que se sabe Radar24.

ATACANTE de NUEVA YORK tenía licencia de ARMAS pese a inestabilidad mental Gestión.

Además hoy día 01 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.