GRABADO el 08-08-2025

ASÍ ES EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA en la frontera con Colombia EnVivoLR

Cerca de 3,000 personas viven en la isla fronteriza con Colombia que ha generado controversia sobre su soberanía tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro.

Loreto
Isla Santa Rosa
Combia
Gustavo Petro
Ejército
Dia de la Bandera Colombia
Amazonas
Internacional

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Festival de Cine de Lima

