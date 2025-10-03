GRABADO el 03-10-2025

¿Tu hija o hijo planea un viaje de promoción? Viaja seguro

Bratzo Bartra, director de Políticas de Desarrollo Turístico del Mincetur, aconseja: "Antes de contratar, verifiquen la situación de las agencias que ofrecen estos servicios".



Hazlo en el directorio oficial de prestadores turísticos calificados, en Ytuquetales y en iperu.



Acompaña sus sueños con decisiones seguras. Más información aquí: https://andina.pe/agencia/noticia-lanzan-campana-recuerdo-seguro-para-prevenir-riesgos-viajes-escolares-1046225.aspx









