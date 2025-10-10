GRABADO el 10-10-2025

MARCHA 15 de OCTUBRE: transportistas, universitarios y colectivos se suman a la PROTESTA nacional

La vacancia de Dina Boluarte no ha frenado el descontento ciudadano. Por el contrario, ha reactivado y fortalecido la convocatoria al Paro Nacional del 15 de octubre, que ya suma a gremios de transportistas, colectivos sociales, estudiantes y figuras públicas.

El alcalde de Pataz, Aldo Mariño, llegará a Lima tras caminar mil kilómetros, en señal de protesta. Voces como de los influencers Lizeth Atoccsa, Mario Irivarren y Laura Spoya también llaman a la movilización desde sus redes. La jornada se perfila como un hito de presión social ante el nuevo gobierno de Jerí.



