MARCHA 15 de OCTUBRE: transportistas, universitarios y colectivos se suman a la PROTESTA nacional

La vacancia de Dina Boluarte no ha frenado el descontento ciudadano. Por el contrario, ha reactivado y fortalecido la convocatoria al Paro Nacional del 15 de octubre, que ya suma a gremios de transportistas, colectivos sociales, estudiantes y figuras públicas.
El alcalde de Pataz, Aldo Mariño, llegará a Lima tras caminar mil kilómetros, en señal de protesta. Voces como de los influencers Lizeth Atoccsa, Mario Irivarren y Laura Spoya también llaman a la movilización desde sus redes. La jornada se perfila como un hito de presión social ante el nuevo gobierno de Jerí.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Niña

Día Internacional de la Niña

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

